جمل هارب من حديقة الحيوان يتسبب بإضطراب حركة القطارات

في حادثة غريبة، تسبب جمل هارب في ضواحي العاصمة الفرنسية باريس بإضطراب في حركة القطارات.

تفاصيل الحادثة الغريبة تعود بعد أن هرب جمل من حديقة الحيوانات، وذهب يبحث عن المرعى على سكة القطار.

الأمر الذي أدى إلى بطء في حركة هذا الخط الذي يستخدمه 57 ألف شخص في العاصمة باريس.

وأعلنت حركة القطار بباريس، أن مصلحة السكك الحديدية بعثت برسائل مفادها،أن الحركة بطيئة على كامل الخط والسبب وجود حيوان.

وأضافت فيما بعد، أن حركة السكك الحديدية عادت للعملروالنشاط بعد ابتعاد الجمل.