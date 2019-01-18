النقل الحضري: إنشاء مجمع وطني للمؤسسات العمومية

تم أمس الخميس بالجزائر الإعلان عن تأسيس مجمع ذي منفعة مشتركة يضم مؤسسات النقل الحضري و الشبه الحضري الناشطة على المستوى الوطني، ما من شأنه أن يوحد جهود هذه المؤسسات في مختلف المجالات سيما اقتناء الحافلات و قطع الغيار و التأمين و التكوين و بالتالي التقليص من التكاليف مع الاستفادة البينية من مختلف الخبرات.

و تم الإعلان عن هذه المبادرة في أعقاب ملتقى حول "تسيير مؤسسات النقل الحضري.. اللوجستيك والبيئة التكوينية " نظم خلال الفترة ما بين 15 و 17 يناير الجاري نشطه المديرون العامون و إطارات المؤسسات العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري و إطارات من وزارة الأشغال العمومية و النقل و مديرية النقل لولاية الجزائر و إطارات السلطة المنظمة للنقل الحضري للجزائر العاصمة و ممثلي الشريك الاجتماعي.

وأوضح وزير الأشغال العمومية و النقل عبد الغني زعلان الذي حضر مراسم الإعلان عن تأسيس هذا المجمع الجديد، أن هذا الأخير سيسمح بتوحيد جهود المؤسسات العمومية المعنية خصوصا في مجال اقتناء الحافلات و قطع الغيار والتأمين و التكوين.

من جانبهم شدد مسؤولو مؤسسات النقل الحضري وشبه الحضري الناشطة عبر التراب الوطني في ختام هذا الملتقى، على أهمية الدور الذي تلعبه هذه المؤسسات في الحياة اليومية للمواطنين كونها تسهم في تسهيل تنقلاتهم . كما ذكروا أيضا بأن إنشاء هذه المؤسسات جاء تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي وجه تعليمات لتعميم إنشاء هذه المؤسسات عبر كافة ولايات الوطن باعتبارها أداة فعالة لتحقيق مبداً التضامن الوطني بين مختلف شرائح المجتمع.