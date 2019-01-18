“عطّال” يُوقّع على أرقام مُذهلة ويُبهر “الفرنسيين”!

واصل الدولي الجزائري، يوسف عطّال إبهار الفرنسيين بمُستواه الكبير، وذلك من خلال عرض مُميز جديد خلال “الداربي” أمام الجار “موناكو”.

وأبهر الظهير الأيمن الجميع في “ليغزاغون” بإحصائيات مُذهلة، حيث كان الأول في كل شيء سواء من الناحية الدفاعية أو الهجومية.

وتُظهر الأرقام تمكن اللاعب الأسبق لـ”بارادو” من الفوز بـ4 صراعات ثنائية كاملة، كما جلب 3 أخطاء لـ”نيس” أحدها ركلة جزاء.

وإضافة لكل هذا فقد تمكن إبن “واضية” من إسترجاع 3 كُرات، مما يُوضّح الدور الهام الذي يلعبه في صفوف “العقبان”.