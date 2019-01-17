إنتاج بديل لهذا الدواء المفقود

كشفت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، اليوم الخميس، أنه سيتم التصنيع في الجزائر لمنتوج مماثل لدواء أورسولفان كبسولات 200 ملغ، غير المتوفر حاليا، على أن يكون متوفرا خلال الأسابيع القادمة.

وطمأنت الوزارة في بيان لها، جميع المواطنين أنه "سيتم تصنيع بالجزائر لمنتوج مماثل لدواء أورسولفان، يحمل التسمية الدولية المشتركة (DCI) كبسولات حمض أورسو ديزوكسيكوليك كابسولات 200 ملغ (لعلاج حصيات المرارة وبعض أمراض الكبد المزمنة) وسيكون متوفرا "خلال الأسابيع القادمة".

وأوضحت أن عدم وفرة دواء أورسولفان كبسولات 200 ملغ ( التسمية الدولية المشتركة DCI حمض أورسو ديزوكسيكوليك) "مرتبط بحيازة قرار التسجيل في الجزائر لمخبر صيدلاني لم يعد يملك ترخيص التسويق ( AMM ) على المستوى الدولي".