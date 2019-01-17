قريبا الجزائر ستصدّر الكهرباء إلى الخارج

أكد وزير الطاقة مصطفى قيطوني، اليوم الخميس بولاية عين تموشنت ، عزم الدولة على المضي قدما في مسعى تصدير الكهرباء نحو الخارج ، وقال إن التحضير "جار" لهذا الأمر الذي يندرج في سياق تنويع الإقتصاد الوطني.

وحسب ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية ، قال قيطوني في خلال زيارة العمل و التفقد التي قادته إلى ولاية عين تموشنت: "قررنا تصدير الكهرباء نحو الخارج و سنجسد هذا الأمر و نحن الآن بصدد التحضير لهذه العملية و نعمل حاليا على توسيع الخطوط الكهربائية ذات قدرة 400 كيلوفولط".

و أضاف الوزير في خلال زيارته لمحطة توليد الكهرباء ذات الطور المختلط 1200 ميغاواط التابعة لشركة كهرباء تارقة ببلدية أولاد بوجمعة أنه "بالإضافة إلى توسيع الخطوط الكهربائية التي هي حاليا في قدرة 400 كيلوفولط نفكر في إمكانية وضع كابل بحري و تطويره نحو أوربا و ليس هنالك مانع من تجسيده أو سبب لكي لا تصدر سونلغاز نحو الخارج".

وقال قيطوني :" يتم حاليا تصدير الكهرباء نحو الخارج لكن بكميات قليلة لأنه يجب تحضير الشبكة و التحضير أيضا بالنسبة للجهة الأخرى المستوردة التي بدورها يجب أن تهيئ أرضيتها لإستقبال الكهرباء الجزائرية".