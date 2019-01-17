ترحيل 534 جزائريا منذ زيارة ميركل

أكدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن عملية ترحيل المهاجرين الجزائريين غير الشرعيين من ألمانيا تسارعت من زيارة المستشارة أنجيلا ميركل إلى الجزائر شهر سبتمبر من السنة الماضية.

وجاء في بيان للمنظمة الحقوقية اليوم الخميس "أن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تؤكد بعد الزيارة التي قامت بها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى الجزائر في شهر سبتمبر 2018 إلى غاية 31 ديسمبر 2018 ، فإن السلطات الألمانية رحلت 534 جزائريًا.

وانتقدت الرابطة هذا الترحيل، معتبرة إياه "مناف لحقوق الإنسان فيما يخص الترحيل الجماعي"، مضيفة أنها "تستغرب استمرار صمت المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان في ملف ترحيل السلطات الأوروبية".