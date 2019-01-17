الأفسيو وقع 4 مذكرات تفاهم في مجال الإستثمار في شعبة الحليب

حداد يعود غانما من رحلته الى أمريكا

حداد يعود غانما من رحلته الى أمريكا

قال رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد أن زيارة وفد " الأفسيو" الى الولايات المتحدة الأمريكية قد كللت بالتوقيع على 4 مذكرات تفاهم مع شركاء أمريكيين .

و اوضح رئيس "الأفسيو" في منشور له على صفحته في موقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك " أن مجمعه "etrhb" سيقوم بإقتناء 30 الف بقرة حلوب لمشاريع إنتاج الحليب في الجزائر و هو كذلك نفس عدد الابقار التي ستقوم مؤسسة "catm" بإقتنائها لمشاريعها في حين سيقوم مجمع "pama" بإقتناء 10 الاف بقرة اما مجمع "Benaini" فوقع مذكرة تفاهم في مجال تحويل البطاطس.

و كان وفد منتدى رؤساء المؤسسات قد وصل امس برفقة وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري وسفير الجزائر بالولايات المتحدة الأمريكية، إلى مدينة ساكرامنتو بولاية كاليفورنيا، و تم برمجة لقاء مباشر بين الوفد الجزائر والمتعاملين الأمريكيين بكاليفورنيا، للتعريف أكثر بالتجربة الأمريكية في الميدان الفلاحي وإمكانيات نقلها للجزائر في مجال الاستثمار .

القراءة من البلاد

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