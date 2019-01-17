حداد يعود غانما من رحلته الى أمريكا

قال رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد أن زيارة وفد " الأفسيو" الى الولايات المتحدة الأمريكية قد كللت بالتوقيع على 4 مذكرات تفاهم مع شركاء أمريكيين .

و اوضح رئيس "الأفسيو" في منشور له على صفحته في موقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك " أن مجمعه "etrhb" سيقوم بإقتناء 30 الف بقرة حلوب لمشاريع إنتاج الحليب في الجزائر و هو كذلك نفس عدد الابقار التي ستقوم مؤسسة "catm" بإقتنائها لمشاريعها في حين سيقوم مجمع "pama" بإقتناء 10 الاف بقرة اما مجمع "Benaini" فوقع مذكرة تفاهم في مجال تحويل البطاطس.

و كان وفد منتدى رؤساء المؤسسات قد وصل امس برفقة وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري وسفير الجزائر بالولايات المتحدة الأمريكية، إلى مدينة ساكرامنتو بولاية كاليفورنيا، و تم برمجة لقاء مباشر بين الوفد الجزائر والمتعاملين الأمريكيين بكاليفورنيا، للتعريف أكثر بالتجربة الأمريكية في الميدان الفلاحي وإمكانيات نقلها للجزائر في مجال الاستثمار .