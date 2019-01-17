"الحراقة" الجزائريون ثالث اكثر الجنسيات تواجدا في سويرا بطريقة غير شرعية

بلغ عدد الجزائريين الذين يتواجدون على الأراضي السويسرية بطريقة غير شرعية الى 803 مهاجر ، بحسب مقال نشرته صحيفة سويس إنفو نقلت فيه إحصاءات من إدارة الجمارك الفيدرالية.

وكشف تقرير الهيئة السويسرية عن انخفاض كبير في معدل الهجرة غير الشرعيةالى سويسرا في عام 2018، و يحتل الجزائريون المرتبة الثالثة من بين الجنسيات المهاجرة الى سويسرا بطريقة غير قانونية .

و يأتي الجزائريون بفارق بعيد بعد المهاجرين القادمين من نيجيريا (2433) وغامبيا (1176)، ولكن بفارق طفيف قبل المغاربة (792).

و في عام 2018، قامت السلطات السويسرية بتسجل 16563 من الرعايا الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية على أراضيها،