ازيد من 800 جزائري دخل إليها دون رجعة في 2018
"الحراقة" الجزائريون ثالث اكثر الجنسيات تواجدا في سويرا بطريقة غير شرعية
بلغ عدد الجزائريين الذين يتواجدون على الأراضي السويسرية بطريقة غير شرعية الى 803 مهاجر ، بحسب مقال نشرته صحيفة سويس إنفو نقلت فيه إحصاءات من إدارة الجمارك الفيدرالية.
وكشف تقرير الهيئة السويسرية عن انخفاض كبير في معدل الهجرة غير الشرعيةالى سويسرا في عام 2018، و يحتل الجزائريون المرتبة الثالثة من بين الجنسيات المهاجرة الى سويسرا بطريقة غير قانونية .
و يأتي الجزائريون بفارق بعيد بعد المهاجرين القادمين من نيجيريا (2433) وغامبيا (1176)، ولكن بفارق طفيف قبل المغاربة (792).
و في عام 2018، قامت السلطات السويسرية بتسجل 16563 من الرعايا الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية على أراضيها،
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