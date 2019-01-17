الاقتطاعات من حسابات الزبائن المورد الوحيد لمؤسسة بريد الجزائر

أكدت وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة، هدى إيمان فرعون يوم الخميس بالجزائر العاصمة أن الاقتطاعات من حسابات زبائن بريد الجزائر تمثل المصدر المالي الوحيد للمؤسسة القائم أساسا على هذه الاقتطاعات مقابل خدماتها.

و استطردت قائلة أن الأموال المقتطعة لا تحسب كضرائب ورسوم تصب في الخزينة العمومية ،و انما تستعمل في استثمارات المؤسسة و تغطية نفقات تسييرها التي خصص لها هذه السنة مبالغ مالية قدرت بأكثر من 37 مليار دج.

وحسب الوزيرة تبلغ الأعباء المخصصة لدفع أجور عمال مؤسسة بريد الجزائر 29.6 مليار دج، مشيرة إلى تخصيص 2.2 مليار دج في السنة الماضية لتجديد الألياف البصرية و 920 مليون دج للصيانة وتدفق الانترنت عبر هذه الشبكة.