رفع نسبة تشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة

أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،غنية الدالية، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن قطاعها يسعى من أجل الرفع من نسبة توفير مناصب الشغل لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى المؤسسات المصغرة والمتوسطة،مبرزة أن هذا المسعى "يندرج في إطار مراجعة قانون رقم 02-09 المؤرخ في ماي 2002 ،المتعلق بحماية الأشخاص المعاقين وترقيتهم ومطابقته مع مضمون الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعاقين.

وأشارت الوزيرة إلى أن القطاع يعمل بالتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية الأخرى من أجل تشغيل الأشخاص المعاقين عن طريق تعيين "نقطة اتصال" على مستوى كل دائرة وزارية،إلى جانب تقييم الاستراتيجيات والسياسيات التي تضمن حقوق الأشخاص المعاقين.

وأضافت الوزيرة ، أن قطاع التضامن الوطني خصص مبلغا ماليا قدره 213.100.000 دينار جزائري للتكفل بمصاريف النقل لفائدة الأشخاص المعاقين من خلال إبرام 54 اتفاقية مع ناقلين عموميين، من بينها 47 اتفاقية أبرمت مع مؤسسات عمومية للنقل الحضري وشبه الحضري عبر مختلف ولايات الوطن خلال سنة 2018.