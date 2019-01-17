الكاف يبرئ عبيد شارف من تهم الفساد

ذكرت تقارير إعلامية مصرية، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أعلن براءة الحكم الدولي الجزائري مهدي عبيد شارف.

وأدار الحكم الجزائري مهدي عبيد شارف، مباراة ذهاب النهائية بين الأهلي المصري والترجي التونسي بدوري أبطال إفريقيا.

وخضع الحكم عبيد شارف إلى عدة جلسات من قبل الاتحاد الإفريقي خلال الأيام الماضية، وتبين براءته تماما من التهم التي وجهت إليه من قبل الهيئة الكروية الأفريقية، بخصوص تلقيه رشوة قبل مباراة النهائي، حسب ما كشفت عنه جريدة صدى البلد المصرية.

وأمام هذا الوضع، فإن عبيد شارف سيعود لإدارة المواجهات في منافستي دوري أبطال أفريقيا وكاس الكونفدرالية الأفريقية بشكل عادي.