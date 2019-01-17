جامعات الجزائر في أواخر الترتيب العالمي!

تذيّلت الجامعات الجزائرية ترتيب “تايمز هاير إيدوكايشن” لسنة 2019، فمن بين 1001 جامعة تواجدت سِّت جامعات جزائرية من بين المائتين الأواخر، فيما حافظت جامعتا أوكسفورد وكامبردج على رأس القائمة للسنة الثانية على التوالي.

يعتبر ترتيب “تايمز هاير إيدوكايشن” البريطانية ترتيبا سنويا لجامعات العالم، وجاء ترتيب الجامعات الجزائرية خلال قائمة السنة الجارية 2019 كالتالي: عبد الرحمن ميرة ببجاية، فرحات عباس بسطيف، كلتاهما في المرتبة 801-1001، مختار باجي بعنابة، الإخوة منتوري بقسنطينة، العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين بالجزائر العاصمة، أبوبكر بلقايد بتلمسان، في المرتبة الأخيرة، أي أكثر من 1001.

ويأتي هذا مناقضا للقفزة التي حققتها الجامعات الإفريقية (خاصة المصرية والمغربية)، مُقارنة بنفس ترتيب السنة الماضية.

وتواجدت 47 جامعة إفريقية في الترتيب، بعدما كانت 25 فقط السنة الماضية، منها مصر بـ19 جامعة، وفي المرتبة الثانية المغرب بعدما عززت جامعات: الرباط، فاس ومراكش مكاناتها في الترتيب العام.

وتضم القائمة أكثر من 1250 جامعة، ما يجعلها أكبر جدول دوري دولي حتى الآن، ويعتمد على: التعليم والبحث ونقل المعرفة والتوقعات الدولية، حيث تستخدم فيها 13 من مؤشرات الأداء التي تمت معاينتها بعناية لتوفير المقارنات الأكثر شمولية ومتوازنة، والتي يثق بها الطلاب والأكاديميون وقادة الجامعات والصناعة والحكومات.

وتقود جامعة أوكسفورد وجامعة كامبردج هذا العام قائمة أفضل الجامعات في العالم للعام الثاني على التوالي، أما جامعة ييل هي الوافد الجديد الوحيد إلى المراكز العشرة الأولى، حيث انضمت إلى المركز الثامن، بعد أن كانت في المركز الثاني عشر. في هذه الأثناء، خرجت زوريخ السويسرية من مجموعة النخبة هذه، حيث انخفضت من المركز العاشر إلى المركز الحادي عشر، فيما أصبحت جامعة تسينغهوا الآن أعلى جامعة في آسيا، بعد أن ارتفعت ثمانية أماكن إلى 22، لتصبح أول مؤسسة صينية تقود القارة في ظل المنهجية الحالية (منذ 2011)، كما زادت الصين ككل من مكانتها، مدفوعة بالتحسينات في تأثير الاقتباس.