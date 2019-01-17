عصابة تدسّ الأوراق النقديّة المزيّفة في سوق بلفور للهواتف!

أدانت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، الأربعاء، ثلاثة شبان في العقد الثاني من العمر بعقوبة السجن النافذ لمدة 3 سنوات، عن جناية تزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني بمبلغ يقل عن 500 ألف دينار، وذلك عقب ضبطهم متلبسين بحيازة مبلغ مالي مزور من فئة 2000 دج، كانوا على متن سيارة بصدد طرحها للتداول بحي عين النعجة.

وتوصلت مصالح أمن بئر مراد رايس إلى أفراد العصابة إثر تلقيها معلومات بخصوص أشخاص يحترفون تزوير الأوراق النقدية وتداولها بصفة غير شرعية، وبعد مدة من التحري استنادا للمعلومات الواردة تمكنت الشرطة من توقيف المشتبه فيهم، وهم على متن سيارة سياحية بيضاء اللون.

وأثناء تفتيشهم، وقعت مشادات عنيفة ومقاومة من قبل المتهمين، رفضا لتوقيفهم، حيث اعترض المدعو “ط،ي” على تفتيشه، ودخل في حالة هستيرية من الغضب، محاولا جرح يده وعرقلة رجال الأمن حتى يتمكن بقية شركائه من الفرار وبيدهم كيسا يحتوى على الأوراق النقدية، وهو ما لم ينجح فيه، إذ استطاعت الشرطة حجز المبلغ، وهو عبارة عن 51 ورقة نقدية من فئة 2000 دينار تحمل نفس الرقم التسلسلي.

ولأجل التأكد من صحتها، عرضت على مصالح بنك الجزائر، أين ثبت أنها مزورة، وتبين خلال التحقيق أنه سبق للمتهمين استعمالها في اقتناء هواتف نقالة من سوق بلفور بالحراش عن طريق دسها بين أوراق نقدية صحيحة حتى لا يتفطن الباعة لهم.