مقتل 34 من الطوارق شمالي مالي

قال مسؤول، الأربعاء، إن مسلحين على دراجات نارية قتلوا أكثر من 30 مدنياً من الطوارق هذا الأسبوع شمالي مالي حيث تشيع الاشتباكات بسبب الصراع على الأراضي والمياه الشحيحة.

ويزيد العنف من سوء الوضع الأمني المتردي بالفعل في المنطقة الصحراوية، التي تستخدمها جماعات متشددة في شن هجمات في مالي وأجزاء مختلفة من غرب إفريقيا.

ولم تتضح هوية منفذي الهجوم، لكن نزاعات بين الطوارق ومجموعات الفولاني العرقية قتلت المئات وشردت الآلاف خلال العام الماضي.

وأبلغ نانوت كوتيا رئيس بلدية ميناكا وكالة رويترز للأنباء، أن 34 من الطوارق قتلوا في قريتين قريبتين، الثلاثاء.

وقال كوتيا عبر الهاتف: “طوق مسحلون على عدة دراجات نارية القريتين وأطلقوا النار على الناس”.

جاء الهجوم بعد مقتل أكثر من 40 من المدنيين الطوارق في المنطقة ذاتها في منتصف ديسمبر وسقوط 15 قتيلاً مدنياً من عرقية الفولاني في منطقة موبتي وسط مالي في نفس الشهر.

