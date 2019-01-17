منحة دراسية و 400 أورو شهريا إضافية لمن يريد إكمال دراسته في الصين

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن عروض منح للدراسات العليا في الصين، تخص الماستر والدكتوراه، بتسهيل من الحكومة الصينية، للموسم الدراسي 2019/2020.

وجاء في تعليمة أمضاها مدير التعاون والتبادل ما بين الجامعات، مؤرخة بتاريخ 14 جانفي الجاري، “.. أعلمكم أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استفادت من عروض منح من الحكومة الصينية لعنوان الموسم الدراسي الجامعي 2019/2020″، وأضافت أن هذه العروض مجهة للطلبة الراغبين في اتمام دراساتهم العليا في الصين بشكل فردي، لمستوى “ماستر ودكتوراه”، وعلى الراغبين في ذلك ” يمكنهم فقط التقدم بطلب للحصول على المنح الدراسية التي تقدمها الحكومة الصينية” تضيف التعليمة.

وبحسب نفس المصدر فإن هذه المنح تغطي مصاريف الدراسة، التأمين الطبي، الإقامة، إضافة إلى منحة ضافية بقيمة 400 أورو شهريا.

كما تعلن الوزارة أن التسجيلات الأولية تكون في الفترة من 1 جانفي الى 31 مارس، على موقع القنصلية الصينية للمنح (chine scholarship council )، https://studyinchina.csc.edu.cn/#/login