عطال يتفوق على محرز ويصبح أغلى لاعب في المنتخب الجزائري

تفوق الظهير الأيمن للمنتخب الوطني الجزائري، يوسف عطال على مواطنه رياض محرز، من حيث القيمة المالية.

وكشف المناجير العالم لنادي نيس الفرنسي جوليان فونرييه، بأن قيمة الشرط الجزائي الموجود في عقد اللاعب السابق لنادي بارادو يوسف عطال، وصلت إلى 70 مليون يورو، ليصبح أغلى لاعبا في المنتخب الجزائري ومتفوقا على رياض محرز الذي تبلغ قيمته السوقية 60 مليون يورو.

وفي وقت وجيز، خطف يوسف عطال الأضواء من لاعبي الخضر وأصبح يقدم مستويات رائعة مع المنتخب الجزائري وناديه الفرنسي، الأمر الذي جعله يخطف أنظار أتلتيكو مدريد الإسباني.