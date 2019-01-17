بالفيديو.. شاهد إنطلاقة “عطّال” من وسط الملعب وتحصله على ضربة جزاء!

صنع الدولي الجزائري، يوسف عطّال الحدث، سهرة يوم أمس الأربعاء، خلال “ديربي” الجنوب الفرنسي بين ناديه “نيس” و”موناكو”، بإنطلاقة عالمية.

ولفت الظهير الأيمن الأنظار، بقيامه بالتلاعب بـ5 مُدافعين على التوالي، من وسط الميدان الى غاية منطقة العمليات، جالبا ركلة جزاء.

وأبهر خريج مدرسة “شبيبة القبائل” الجميع باللقطة التي قام بها، والتي أصبحت تكرر تقريبا كل جولة من جولات “الليغ 1”.

يُذكر بأن صاحب الـ22 عاما أختير ثاني أحسن لاعب من جانب “العقبان”، وتحصل على تقييم وصل لـ6/10 من طرف “ليكيب”.