رجل أعمال ينتحل صفة الوالي لإنقاذ فتاة من الانتحار في الوادي !

تمكن رجل أعمال معروف من إنقاذ فتاة في العقد الثاني من العمر، بعد تهديدها بالانتحار من خلال رمي نفسها من الطابق الرابع لمجمع تجاري وسط مدينة الوادي.

تفاصيل الواقعة تعود حسب رواية رجل الأعمال «ع.ق» إلى ملاحظته خلال مروره بمركبته أمام موقع الحادثة، وجود أطفال والعشرات من الفضوليين ينظرون إلى أعلى مبنى المجمع، مما أثار انتباهه.

ليترجل من سيارته، أين لاحظ فتاة توجد في وضعية خطرة في أعلى المبنى، مما جعله يتدخل مباشرة ومعه شابين، فطلب منهما أن يخبراها أن الوالي قادم لمقابلتها.

ومباشرة وقف على بعد أمتار منها وشرع في محاورتها، ليطلب منها الكشف عن سبب محاولتها الانتحار، مضيفا أنه سيقدم لها كل الدعم لمساعدتها، لكنها بقيت تبكي من دون رد.

وفي تلك الأثناء، يقول رجل الأعمال إنه راح يطلب من أحد الموجودين التسلل عبر الشرفة الجانبية وانتظار الفتاة حتى تكون في وضعية غير خطرة، مع مواصلته هو محاورتها وتقديم ضمانات لها بالمساعدة في كل شيء، مما دفعها إلى الاطمئنان والنزول من حافة الشرفة.

ليرتمي عليه الشاب المتواجد في الشرفة الثانية ويدخلها إلى داخل المجمع وسط ذهول كبير للسكان المتواجدين في المكان.

وبعدها مباشرة وصلت عناصر الأمن والحماية المدنية، ليتم نقل الفتاة للتحقيق معها، وأكد رجل الأعمال أنه قام بهذا الدور بهدف إنقاذ حياة الشابة التي كانت من مظهرها تعاني من ظروف اجتماعية قاهرة جدا، مبديا في ذات السياق استعداده لمساعدتها اجتماعيا.