مجموعة إرهابية تغتال مواطنا بعين الدفلى

اغتالت مجموعة ارهابية، مساء الأربعاء، مواطنا رميا بالرصاص وأصابت آخر بجروح بمنطقة الموالح ببلدية طارق بن زياد بعين الدفلى.

وحسب مراسل قناة “الشروق نيوز”، فإن الضحيتين تمتهنان الرعي بالمنطقة، وقد تم نقلهما إلى مستشفى خميس مليانة.

ووفق نفس المصدر تشهد المنطقة حالة استنفار أمنية قصوى لملاحقة الإرهابيين.

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