فرنسا تنتقد محاولة إيران إطلاق قمر صناعي!

أدانت فرنسا، الأربعاء، محاولة إيرانية لإطلاق قمر صناعي باءت بالفشل، معتبرة أن العملية "تخالف" قرارات أممية من حيث التقنيات المستخدمة.

وقالت الخارجية الفرنسية في بيان، إن إيران استعملت في العملية "تقنية يمكن استخدامها في الصواريخ البعيدة المدى".

وحثت الوزارة طهران على "وقف جميع التجارب الصاروخية الباليستية التي لا تتفق مع قرارات الأمم المتحدة".

وأشار البيان إلى أن "البرنامج الباليستي الإيراني مصدر قلق للمجتمع الدولي وفرنسا".

وأعلنت السلطات الإيرانية صباح الثلاثاء، أن محاولتهم إطلاق قمر صناعي باءت بالفشل.

وتقول طهران إن إطلاق المركبات الفضائية والتجارب الصاروخية "لا ينتهك" القرارات الأممية.

وقال الرئيس حسن روحاني، الأربعاء، إن بلاده ستكون مستعدة لعملية إطلاق جديدة لقمر صناعي خلال أشهر قليلة.