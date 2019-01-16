إلقاء القبض على المتسبب في مقتل 20 "حراقا" بوهران

ألقت مصالح الأمن بولاية وهران القبض على المدعو "دابو" المتسبب في مقتل 20 "حراقا" مؤخرا قرب سواحل وهران، إثر احتراق قاربهم، وجاء القبض على العنصر الخطير "دابو" بعد عملية المداهمة التي قامت بها الفرقة الجنائية لأمن ولاية وهران ليلة أمس و التي استهدفت مقهى لتعاطي تبغ الشيشة بحي العقيد لطفي وسط المدينة.

ويعد "دابو" عنصرا خطيرا وواحد من أهم الأعمدة في شبكات تهريب البشر المبحوث عنه من قبل مختلف الجهات الأمنية رفقة شريكه و اللذان اعترفا بسهولة أمام الضبطية القضائية بالجرم والجناية الموجهة إليهما بعد مواجهتمها بالأدلة والقرائن.

وقال الموقوفان خلال اعترافهما أن دورهما كان ينحصر في تنظيم و جمع الأموال من الشباب، وجاءت العملية تكميلا للتحري الذي قام به الجهات القضائية بدائرة تنس بولاية الشلف مع كل المكنى " بولبو " و شريكه "بنازا" اللذان يقبعان بسجن الشلف في نفس القضية .

وجاءت العملية عقب الشكوى التي تقدم بها أهالي الحراقة البالغ عددهم 29 مرشحا للهجرة غير الشرعية الذين انطلقوا من شاطئ ماداغ لبلوغ الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط والتي انتهت بمأساة حقيقية بعد انتشال جثة 6 حاقة و اختفاء 14 حراقا وانقاذ 9 آخرين بسواحل تنس بولاية الشلف من قبل باخرة ليبيرية.

هذا وقد تمكن أعوان مصلحة الشرطة القضائية لأمن دائرة عين الترك من تفكيك شبكة أخرى تنشط بالكورنيش الوهراني أسفرت عن توقيف 5 رعايا من جنسية يمنية و أخر فلسطيني فضلا عن توقيف 4 شباب ينحدرون من ولاية الشلف كانوا صدد الابحار من على متن زورق مطاطي كان مهيأة للإبحار من شاطئ الأندلسيات الذي تم مصادرته و توقيف شخصان وجهت لهما جناية تهريب البشر بعد اعتراف المرشحين للهجرة السرية .

بالموازاة فكك عناصر الأمن الحضري ببوسفر شبكة أخرى تنشط بذات الاقليم أين قاموا بمصادرة قارب مطاطي مزود بمحرك بصدد الابحار.