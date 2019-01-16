أكثر من 1000 مليار دينار تحصيلات جمركية سنة 2018



أعلن المدير العام للجمارك، باحميد فاروق، اليوم بباتنة، أن التحصيلات الجمركية خلال سنة 2018 بلغت "1000 مليار دج".

وأوضح نفس المسؤول على هامش إشرافه على حفل تخرج الدفعة الـ 15 لأعوان الرقابة بمدرسة الجمارك الشهيد العقيد محمد عموري بولاية باتنة، بأن التحصيلات الجبائية و الجمركية زادت بنسبة 2 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية فيما قاربت تغطية الصادرات بالواردات خلال نفس الفترة 90 بالمائة بما كانت تقدر في سنة ب 79 بالمائة في سنة 2017.

وأضاف المدير العام للجمارك أن السنة المنقضية عرفت نشاطا مكثفا خاصة خلال السداسي الثاني منها فيما يتعلق بمكافحة التهريب و تحويل العملة الصعبة و تسجيل محجوزات هامة في هذا الخصوص.

وأوضح باحميد أن هذا النشاط يعكس السياسة الاقتصادية الناجعة للدولة فيما يخص تحفيز الاستثمار و خاصة تطوير و دعم الصادرات خارج المحروقات.