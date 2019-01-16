البرلمان الأوروبي ينتهك قرارات محكمة العدل

يشكل تصويت البرلمان الأوروبي خلال جلسة علنية جرت اليوم الأربعاء بستراسبورغ على الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب المتضمن المنتجات القادمة من الصحراء الغربية، "تعسفا حقيقيا" انتهك قرارات محكمة العدل الأوروبية التي أقرت بالطابع "المتميز" و"المنفصل" لإقليم الصحراء الغربية، حسبما تم تأكيده من مصدر دبلوماسي ببروكسل.

وكان البرلمان الأوروبي قد صادق على الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب (تعديل الاتفاق الفلاحي) خلال تصويت جاء عقب مسار شابته عديد "المخالفات" مما يؤكد انتهاك قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 21 ديسمبر 2016 الذي أقر بالطابع "المتميز" و "المنفصل" لإقليم الصحراء الغربية وبالتالي عدم قابلية تطبيق هذا الاتفاق على هذا الإقليم.

واعتبر مصدر دبلوماسي جزائري ببروكسل أن هذا التصويت هو بمثابة "يوم فظيع للمؤسسات الأوروبية و للقانون الدولي والأوروبي". وأضاف ذات المصدر أن "هذا التعسف الحقيقي الذي جرى اليوم بالبرلمان الأوروبي ينتهك بشكل مفرط ويسيء لقرارات محكمة العدل الأوروبية التي أقرت بالطابع "المتميز" والمنفصل" لإقليم الصحراء الغربية".

وقد جرى تصويت البرلمان الأوروبي بعد مسار طويل من المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والسلطات المغربية الرامي إلى الالتفاف على قرار محكمة العدل الأوروبية وتجاهل ضرورة الحصول على موافقة شعب الصحراء الغربية كما تنص عليه قرارات محكمة العدل الأوروبية.

كما جرى التصويت بدون اي نقاش عام على مستوى الجلسة العلنية للبرلمان وذلك بعد رفض الطلب الذي قدمته كتلة الخضر/والتحالف الحر الأوروبي بالبرلمان الأوروبي من أجل إجراء نقاش مسبق للتصويت في جدول أعمال الجلسة العلنية بالبرلمان الأوروبي في 14 جانفي 2019 وذلك بفارق عشرة وصولات.

في هذا الصدد أعربت جبهة البوليساريو على لسان الوزير الممثل لجبهة البولساريو بأوروبا محمد سيداتي عن "إدانته الشديدة" "للقرار غير القانوني" وقصر نظر" البرلمان الأوروبي، مجددا التأكيد على أن "هذا الاتفاق لا يضر فقط بالمدافعين عن حقوق الإنسان و القانون الدولي وكذا إلى مسار السلام الذي تشرف عليه الأمم المتحدة و الذي يدعي الاتحاد الأوروبي نفسه الدفاع عنه".

وقد دعت جبهة البوليساريو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى "إعادة النظر" في التصويت الذي جرى اليوم "و تصحيح المسار فورا" مؤكدا على ضرورة دعم المخطط الأممي من أجل تسوية نزاع الصحراء الغربية كما تنوي استعمال "جميع السبل المشروعة لتصحيح قرار البرلمان معلنة عن "تحدي قانوني فوري سيتخذ ضد هذا الاتفاق".