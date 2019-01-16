قائد مجموعة الدرك الوطني بتيزي وزولـ”البلاد”: التحقيق في قضية اغتيال الطفلة نهال انتهى

أكد العقيد حركاتي رشيد، قائد مجموعة الدرك الوطني بتيزي وزو، في تصريح خص به “البلاد” في قضية اغتيال الطفلة نهال، أن التحقيقات انتهت بصفة رسمية.

وفي تصريح وعد العقيد بكشف كل الحقائق أمام الرأي العام في الوقت المناسب، خاصة وأن هده القضية أثارت الكثير من الجدل فيما يخص ظروف اغتيالها بعد قدومها رفقة عائلتها من مدينة وهران إلى ولاية تيزي وزو.

وجاءت هذه التصريحات على هامش الندوة الصحفية التي نظمتها المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتيزي وزو. وأضاف المتحدث قائلا “التحقيق في قضية اغتيال الطفلة نهال انتهى وتم تسليم الملف الكامل للجهات القضائية”.

من جهة أخرى، أوضح حركاتي رشيد أن النسبة الأمنية بالولاية وصلت إلى 43.26 بالمائة و32 بلدية مغطاة امنيا من أصل 67 بلدية، مؤكدا أن المجهودات المبذولة ستتواصل لسد العجز الموجود حاليا من ناحية التغطية الأمنية بالولاية، خاصة وأنه تم فتح فرقة ميزرانة، إلى جانب فرق إقليمية بلغت نسبة الانجاز فيها من 60 إلى 80 وستدخل الخدمة في غضون هذه السنة. وتم تخصيص عقارات للفرق الأخرى. كما أكد قائد المجموعة، أن مشاريع إنشاء الفرق لم تواجهها أية اعتراض من المواطنين، بل بالعكس، هم الذين يطالبون وبإلحاح بعودة الدرك إلى مناطقهم.