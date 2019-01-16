إل جي تقيم شراكة مع مايكروسوفت لتسريع الثورة في مجال المركبات ذاتيّة الحركة



توظيف تقنية مايكروسوفت أزور Microsoft Azure لتطوير استراتيجية إل جي في مجال القيادة بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي



أبرمت شركة إل جي الكترونيكس وشركة مايكروسوفت Microsoft مذكرة تفاهم لتعزيز وتطوير أنشطة إل جي في مجال السيارات ذاتية التحكّم ونظام الترفيه الإعلامي. وبموجب شروط هذه الشراكة، ستقوم إل جي بتسريع التحول من المنصة الرقمية الحالية الخاصة بصناعة السيارات، باعتبارها محرك نمو رئيسي للشركة، من خلال الاستفادة من تقنيات Azure Cloud من مايكروسوفت والذكاء الاصطناعي إلى جانب برنامج إل جي المستقبلي للقيادة الذاتية.

وستقوم إل جي بتطبيق معارف مايكروسوفت في مجال الذكاء الاصطناعي على أنظمتها للمساعدة المتقدمة للسائق (ADAS)، وكاميرا مراقبة حالة السائق (DSM)، و الكاميرا الأمامية متعددة الأغراض الخاصة بها، بالإضافة إلى دمج حل المساعد الافتراضي من مايكروسوفت في أنظمة الترفيه الإعلامي الخاصة بها. ومع خدمة Azure Data box، يمكن تحميل البيانات التي يتم التقاطها على الطريق تلقائيًا لإنشاء مكتبة تساعد برنامج القيادة الذاتية على النمو بشكل أكثر ذكاءً.

وبالإضافة إلى ذلك، تخطط إل جي لبناء منصات مبتكرة لتطوير واختبار التكنولوجيا الرقمية باستخدام أحدث التقنيات. وتعمل وحدة المعالجة عالية الأداء (GPU) ووحدة معالجة الرسومات (GPU) المدعومة من قبل Microsoft على التقليص الكبير للوقت المطلوب من برنامج إل جي الذاتي القائم على الذكاء الاصطناعي للتعلم والتطور. ومع برنامج Azure، لن يستغرق التعرّف على أنماط الطرق والحركة في المدن التي تتطلب عادةً أكثر من يوم كامل لأنظمة القيادة الذاتية لفهمها سوى بعض الدقائق.

ويمكن لبرنامج Azure مساعدة برنامج القيادة الذاتية القائمة على الذكاء الاصطناعي في تعلم أنماط متنوعة معروضة من السائقين وكذلك التعرف على المارة والأجسام الأخرى والتمييز بينها. ومن خلال دمج برنامج التحكم الذاتي القائم على الذكاء الاصطناعي المعزز بواسطة Azure ضمن نظام المساعدة المتقدمة للسائق ADAS، يمكن تحسين أداء كاميرا مراقبة حالة السائق DSM والكاميرا الأمامية متعددة الأغراض بشكل كبير.

وبالإضافة إلى قدرته على التدريب على برنامج للقيادة الذاتية القائم على الذكاء الاصطناعي، فإن Azure يتميز أيضًا بامتلاكه لحل المساعد الافتراضي المسيّر بواسطة الصوت. وبفضل المساعدة التي سيقدّمها Azure، سيتيح نظام الترفيه الإعلامي من إل جي للسائقين التحقق داخل السيارة بطريقة سهلة وسريعة من ظروف حركة المرور على الطريق، والبحث عن المطاعم القريبة، وطلب الأغاني المفضلة وأكثر من ذلك.

وقال كيم جين يونغ ، رئيس شركة حلول مكونات السيارات في إل جي: "نحن نتوقّع أن يسرّع الجمع بين البنية التحتية المتطورة للسحابة من مايكروسوفت وقطاع حلول مكونات السيارات سريع النمو من إل جي من وتيرة قطاع صناعة السيارات ذاتية القيادة ككل". وأضاف: "نحن على ثقة من أن الجمع بين تقنيات مايكروسوفت و إل جي سيخلق معيارًا جديدًا في مجال السيارات ذاتية التحكّم القائمة على الذكاء الاصطناعي."

وقال سانجاي رافي، المدير العام لصناعة السيارات ذاتية التحكّم في مايكروسوفت: "بفضل الشراكة بينهما، تستطيع إل جي ومايكروسوفت المساعدة في تشكيل مستقبل النقل". وأضاف: "بفضل التعاون بيننا، يمكننا تمكين صانعي السيارات من تقديم خبرات التنقل المتنوعة، وإنشاء خدمات وفرص جديدة للدخل، وبناء مركبات أكثر أمانًا وذكاء واستدامة".





