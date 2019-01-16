تطبيق “tik tok ” يستنفر مصالح بن غبريت

استنفرت وزارة التربية مصالحها عبر جميع ولايات الوطن، لمحاربة تطبيق “تيك توك” الذي يعرف انتشارا كبيرا في أوساط التلاميذ، هذا التطبيق يظهر فيه مستعملوه في فيديوهات غناء ورقص، سهلة الانتشار والتوزيع على شبكة الانترنت

وفي تعليمة ابرقتها الى مديريات التربية نبهت الوزارة الى ان تطبيق ” TIK TOK ” قد يعرض التلاميذ القصر الى الابتزاز والاستدراج، حيث من الممكن وفق ذات المصدر ان تستغل فيديوهات تطبيق ” TIK TOK ” من طرف منحرفين ومجهولين.

وتفاديا لأي اضرار ناجمة عن سوء استخدام الوسائط الاجتماعية، وضعت وزارة التربية دليلا خاصا بالممارسات الصحيحة لشبكات التواصل الاجتماعي، في ظل الانتشار الرهيب الذي تعرفه هذه الوسائط لدى فئة الشباب خاصة القصر منهم.