مساهل يترأس الندوة الـ15 لوزراء خارجية دول الحوار 5+5 بمالطا

سيترأس وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل مناصفة مع نظيره المالطي كارميلو ابيلا إشغال الندوة ال15 لوزراء خارجية دول “الحوار 5+5” لغرب المتوسط التي ستعقد بالعاصمة المالطية فاليتا يومي 17 و 18 يناير الجاري، حسبما أفاد به يوم الأربعاء بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

و تتمحور أشغال هذه الندوة، التي ستنظم تحت شعار “العمل معا من اجل مستقبل مستدام لغرب المتوسط”، حول “دراسة المسائل الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية و كذا الأمنية في المنطقة مع التطرق الى دور الشباب في تحقيق تنمية مستدامة و شاملة على ضفتي البحر المتوسط”، يضيف البيان.

و علاوة على رؤساء دبلوماسيات الدول الأعضاء في الحوار 5+5، سيشارك في هذه الندوة الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية و السياسة الأمنية و الأمناء العامين لاتحاد المغرب العربي و الاتحاد من أجل المتوسط .

و قال السيد مساهل أن “هذه الندوة ستكون فرصة لبلدنا لتقديم سياسته المتعلقة بمنطقة البحر الابيض المتوسط التي ترتكز على تطوير علاقات حسن الجوار و المساهمة في خلق فضاء سلم و امن و ازدهار في منطقة البحر الابيض المتوسط.