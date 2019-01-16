إحصائيات رسمية فرنسية : هبوط حاد في عدد التاشيرات التي منحت للجزائريين في 2018

منحت فرنسا خلال العام 2018 حوالي 3.5 مليون تأشيرة ، وفقا للإحصاءات المؤقتة التي تم نشرها اليوم من قبل وزارة الداخلية الفرنسية.

الجزائر التي كانت السنة الماضية في المرتبة الثانيةإحتلت المركز الرابع هذه المرة في عدد التأشيرات بإجمالي 297 الف و 104 تأشيرة خلف الصين (875 994) وروسيا (372 451) و المغرب التي إرتفع عدد التأشيرات الممنوحة لها الى 334016 تأشيرة و تفوقت على الهند ( 268 239)، تونس (154011) تركيا (125.290) و السعودية (93313) .

و بذلك تكون كوطة الجزائريين من التأشيرات نحو فرنسا قد تقلصت بنسبة 28.23 بالمئة بعد أن كان عدد التأشيرات الممنوحة في 2017 يناهز الـ 413 الف و 976 تأشيرة .

و في إحصائياتها ، لم تقدم وزارة الداخلية الفرنسية توضيحات حول هذا الانخفاض الذي يخص الجزائريينعلى الرغم من أن هذا التراجع كان متوقعاً بعد تشديد شروط و معايير تأشيرة فضاء شنغن الصارمة.

أما فيما يتعلق بتصاريح الإقامة ، فإن الجزائريين إحتلوا المرتبة الأولى حيث تم إصدار 30،869 عنوانا مقابل 29.822 عنوانًا للمغاربة الذين إحتلوا المرتبة الثانية .