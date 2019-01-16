قدرات تخزين الوقود بالجزائر سترتفع

ينتظر أن ترتفع قدرات تخزين الوقود بالجزائر آفاق 2022 إلى حدود 2.5 مليون متر مكعب، حسبما كشف عنه أمس الثلاثاء بالشلف وزير الطاقة مصطفى ڤيطوني.

وصرّح الوزير عقب زيارته ووضعه حجر الأساس لمشروع مركز تخزين وتوزيع الوقود لفائدة مؤسسة نفطال ببلدية أولاد فارس أن "رفع قدرات تخزين الوقود يعد من البرامج التي أطلقها رئيس الجمهورية منذ عامين حيث نتوقع بحلول عام 2022 الوصول لتخزين ما يعادل 2.5 مليون متر مكعب".

وأضاف ڤيطوني، أن هذا البرنامج سيساهم في إنشاء عبر كل الولايات محطات لتخزين الوقود ما يعني رفع القدرات في هذا المجال من 600.000 متر مكعب حاليا إلى 2.5 مليون متر مكعب والوصول لاستقلالية تموين لمدة 30 يوما بدل من 12 يوما حاليا.

ويعد مشروع مركز وتخزين الوقود ببلدية أولاد فارس الذي يمتد على مساحة تفوق العشر هكتارات من المشاريع المهمة في مجال التخزين حيث تصل قدرته إلى 50.000 متر مكعب في حين ينتظر أن يوفر ما يربو عن 120 منصب شغل لفائدة أبناء المنطقة.

كما ينتظر أن يساهم هذا المشروع الذي تقدر آجال انجازه في حدود 24 شهرا، في التخفيف من مشاكل النقل عبر القاطرات حيث أنه يعتمد على طريقة النقل بالأنابيب.