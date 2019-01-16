عودة الأمطار ... الأرصاد الجوية تتوقع إضطربات جوية

ستشهد الولايات الشمالية للوطن عودة الأمطار بداية من يوم الجمعة بعد الإستقرار الذي تعرفه حاليا حسب نشرات الديوان الوطني للأرصاد الجوية .

و تشير توقعات الطقس ان الايام المقبلة ستبقى باردة وصافية الى غاية الجمعة حيث ستتغير الوضعية الجوية إنطلاقا من المناطق الغربية التي تكون غائمة بسحب كثيفة مرفوقة بأمطار

الوضعية ستعم باقي ارجاء المناطق الشمالي يوم السبت على ان تتحسن الأجواء جزئيا يوم الأحد.

اما عن درجات الحرارة فستتراوح مابين 10 و15 درجة على السواحل، ومن 04 إلى 10 درجات على المناطق الداخلية.