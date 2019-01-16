هذه هي مرتبة الجزائر عالميا من حيث الأمن والأمان

احتلت الجزائر المرتبة الـ76 عالميا على مستوى الأمن والأمان، من بين 118 دولة حول العالم، فيما كانت المرتبة الأولى عالميا من نصيب دولة قطر.بحسب ما نشره موقع "نومبيو" المختص في قياس المؤشرات المختلفة.

ويعتمد تصنيف "الأمن والأمان" على قياس كل من مؤشرات المستوى العام للجريمة، وكذا مستوى سلامة الأفراد.

وتفوقت الجزائر في هذا التصنيف الذي يعده موقع "نومبيو" المختص، على كل من مملكة السويد التي جاءت في المرتبة الـ81، تليها المملكة المغربية في المرتبة الـ82 عالميا، فيما احتلت جمهورية ماليزيا التي تعتبر من الدول المتقدمة المرتبة 100 في ذات التصنيف".

وسبق للأمين العام السابق للأفلان، جمال ولد عباس، أن صرح عدة مرات بأن الجزائر أفضل من مملكة السويد".

فهل صدقت نبوءة ولد عباس ؟