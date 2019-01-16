ملف الصحفي ملاح عند المجلس الوطني لحقوق الإنسان

قام الأستاذ حسان براهمي، الإثنين، بتفويض من هيئة دفاع الصحفي عدلان ملاح، المسجون بالمؤسسة العقابية بالحراش، بإيداع طلب تدخل رسمي لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بصفته خبرة دستورية تعد قانونا وسيطا بين المواطن ورئاسة الجمهورية وذلك لتدخل القاضي الأول للبلاد باعتباره الضامن للدستور مثلما تنص عليه المادتين 198/199من الدستور.

وجاءت هذه الخطوة بحسب ما نقله المحامي لـ”الشروق”، بسبب ما سماه المعاملة الاستثنائية في حقّ الصحفي المسجون داخل سجن الحراش وكذا المسار الاستثنائي الذي أخذه ملفه القضائي، وأشادت هيئة الدفاع بسرعة وتفاعل المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتفعيل نظام الإنذار المبكر لإبلاغ جميع السلطات التي لها صلة بالملف، بوجوب احترام حقوق الإنسان بالنسبة لمدير موقع “دزاير براس”، حيث تم إيصاله أمس، إلى كل من رئاسة الجمهورية ووزارة العدل.

وذكّر المحامي براهمي، بأن موكله الصحفي ملاح مضرب عن الطعام منذ 3 أسابيع دون توقف، وقد ارتأت هيئة الدفاع القيام بهذه الخطوة تجاه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بصفته في أعلى مؤسسات الجمهورية في مجال الدفاع وحماية حقوق الإنسان، وذلك من أجل مثلما قال، ضمان محاكمة عادلة يوم 23 جانفي الجاري، بعيدا عن تسييس الملف ومعاقبة ملاح على تصريحات صحفية.

وعن آخر أخبار الصحفي عدلان ملاح داخل المؤسسة العقابية بالحراش، أكد المحامي، أن زيارة استثنائية لزوجته وابنه البالغ سنتين الذي لم يره منذ شهر، سمحت بعد هذا “اللقاء الإنساني المؤثر”، بتراجع المحبوس عن قرار الاستغناء عن الرعاية الصحية مساء الاثنين على الساعة الخامسة زوالا.

وتأسفت هيئة الدفاع على إصرار ملاح على مواصلة الإضراب عن الطعام إلى غاية تحقيق مطلبه الوحيد في الحصول على محاكمة عادلة. وأشار الأستاذ براهمي إلى أن ملاح قدم السبت الماضي طلبا رسميا إلى إدارة السجن بتخليه عن الرعاية الصحية، وهو ما جعل حياته مهددة، وأصبحت تعدّ بالساعات في الوقت الذي فشلت فيه مساعي هيئة دفاعه في إقناعه بالعدول عن قراره الانتحاري.