غاري لينكر يُنصف محرز و يقصف سترلينغ

كشف اللاعب السابق لليستر سيتي و الدولي الأنجليزي غاري لينكر محلل قنوات البي بي سي الرياضية بأن رياض محرز يستحق فرصة اللعب

و قد كشف المحلل الرياضي الشهير في التويتر في بلاطو البي بي سي بأن خطط غوارديولا تععتبر ظالمة للاعب مثل رياض محرز

و قد صرح قائلا : ” لعب مانشستر سيتي متناسق و متكامل , لكن على غوارديولا الاعتماد على محرز في ظل ترجع مستوى سترلينغ ”

و تابع : ” مانشستر سيتي قادر على الفوز بدوري الأبطال و الدوري الأنجليزي بهذا الأداء , و شخصيا لمسات محرزأفضل من سترلينغ “