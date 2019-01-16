غاري لينكر يُنصف محرز و يقصف سترلينغ
كشف اللاعب السابق لليستر سيتي و الدولي الأنجليزي غاري لينكر محلل قنوات البي بي سي الرياضية بأن رياض محرز يستحق فرصة اللعب
و قد كشف المحلل الرياضي الشهير في التويتر في بلاطو البي بي سي بأن خطط غوارديولا تععتبر ظالمة للاعب مثل رياض محرز
و قد صرح قائلا : ” لعب مانشستر سيتي متناسق و متكامل , لكن على غوارديولا الاعتماد على محرز في ظل ترجع مستوى سترلينغ ”
و تابع : ” مانشستر سيتي قادر على الفوز بدوري الأبطال و الدوري الأنجليزي بهذا الأداء , و شخصيا لمسات محرزأفضل من سترلينغ “
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