مدير الأشغال العمومية: «الصابلات استهلكت 3 آلاف مليار.. ومنتجعاتها ستمدد إلى وادي الرغاية»

قررت الحكومة من خلال ولاية الجزائر، تمديد مشروع واجهة العاصمة المعروف باسم «صابلات» على مسافة 76 كلم ليربط وادي مزافران بالجهة الغربية إلى وادي الرغاية شرقا.

وقال مدير الأشغال العمومية للجزائر العاصمة، في تصريح خص به «النهار»، إن توسيع «الصابلات» سيكون من طرف شركات وطنية.

وسيعرف إنجاز العديد من وسائل الترفيه، كما أنه سينجز عبر أشطر وكل شطر ستخصص له ميزانية سيكشف عنها لاحقا.

أما بشأن الميزانية التي استهلكتها «الصابلات» رد المدير قائلا «استهلكت 30 مليار دينار بما يعادل ثلاثة آلاف مليار سنتيم».

وعلى صعيد مغاير، وفيما يتعلق بمشروع مطار الجزائر الجديد الذي سيستقطب ستة عشر مليون مسافر، كشف المتحدث عن انتهائه كلية وأنه ينتظر فقط تحديد تاريخ التجسيد.