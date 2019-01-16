ديشان يتجاهل عوار و بلماضي يستغل الفرصة

أكد التقني الفرنسي و بطل العالم ديدييه ديشان بأن نجم ليون حسام عوار الفرنسي موهبة كبيرة و يسحق الدعم

و في تصريحات صحفية أكد ديشان بأنه لا ينوي استدعاء حسام عوار في حال من الأحوال لأن المنتخب الفرنسي يمتلك نجوم في وسط الميدان

و اعتبرت فرانس فوتبول الفرنسية بأن ديشان قد تجاهل اللاعب علنا و امام الغلن , و هو أثار غضب لدى الفرنسيين في موقع التواصل الاجتماعي

و أكدت التقارير الفرنسية بأن كلام ديشان لم يكن في وقته خاصة و أن الناخب الوطني جمال بلماضي سيستغل الفرصة ليقنع اللاعب باللعب مع الخضر