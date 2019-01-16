إجبارية تسجيل المترشحين الأحرار في الديوان الوطني للتكوين عن بعد

قال نجادي مسقم المفتش العام لوزارة التربية، أن المترشحين الأحرار مجبرين بالتسجيل في الديوان الوطني للتكوين عن بعد في بكالوريا 2020.

مشيرا خلال إستضافته في حصة قهوة وجرنان، أنه تم إطلاق إسم جديد على المترشحين الأحرار وهو “المتمدرس عن بعد”.

مضيفا أنه يجب عليهم تسجيل أنفسهم في السنة الثالثة ثانوي عن بعد، في الديوان الوطني للتعليم عن بعد.

خاصة وأنه سيكون هنالك أساتذة لمرافقتهم عن طريق الأنترنيت وإرسال الملخصات والدروس لهم

وأضاف ذات المتحدث، أنه سيتم القضاء على قضية المترشح الحر عن طريق النقاط الممنوحة له والدروس التي يتلقاها.

حيث يتم أخذ معدل المراقبة المستمرة للسنة الثالثة ومعاملها “1”، ويتم إحتسابها مع معدل المواد الكتابية تضرب كلها في معامل “4”.

ويقسم جميع المعدل على “5”، للحصول على نقطة تعد هي معدل البكالوريا.