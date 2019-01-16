قال نجادي مسقم المفتش العام لوزارة التربية أن تلاميذ السنة الأولى ثانوي للموسم الدراسي الحالي معنيون بالتقويم المستمر لبكالوريا 2021.

مشيرا إلى أن مترشحو البكالوريا لسنة 2021 سيمتحنون إلا في المواد الأساسية حسب الشعب.

مضيفا أن إعادة تنظيم البكالوريا سيتم إعادة قراءة مناهج التعليم الثانوي بعد الإنتهاء من المتوسط واللابتدائي.

مشيرا إلى أن إعادة تنظيم البكالوريا سيكون بداية من جوان 2021 وفي سنتي 2019 و2020 ندرج المراقبة المستمرة.

والأعمال الفصلية ابداءا من السنة الثانية وتضاف المراقبة المستمرة لأقسام الثالثة الثانوي حتى لا تذهب المجهودات المبذولة للتلميذ في مهب الريح.