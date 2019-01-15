10 مليار متر مكعب قدرات تخزين الجزائر للمياه آفاق 2030

كشف وزير الموارد المائية حسين نسيب بأن الجزائر تسعى للوصول إلى رقم 120 سد، تمكننا من تخزين أكثر من 10 مليارات متر مكعب من المياه، الأمر الذي يساهم في تحقيق الأمن المائي، للسكان، مع الأخذ بعين الاعتبار الزيادة السكانية المنتظرة و التي ستصل إلى 50 مليون مواطن بحلول سنة 2030.

وأضاف حسين نسيب أمس خلال الكلمة التي ألقاها في اليوم البرلماني الخاص بالموارد المائية المنظم تحت شعار “مستقبل الموارد المائية في الجزائر”، بالمجلس الشعبي الوطني، بحضور رئيس لَجنة الاسكان، التّجهيز، الري و التَّهيئة العمرانية برشيد يوسف، بأن الماء في الجزائر مورد نادر و هش خاصة وأن البلاد تقع في منطقة معرضة باستمرار للتقلبات المناخية، الأمر الذي فرض ضرورة انتهاج إستراتيجية للاستغلال الأمثل لهذه الثروة.

وكشف وزير الموارد المائية عن تسطير مخطّط وطني للمياه حتى آفاق سنة 2030 يحتوي علَى جملة من العمليات و آليات التقييم و التحيين تهدف كلّها إلى ضمان وفرة المورد المائي مع الحرص على اِستغلال مستديم، من خلال مواصلة و تدعيم تعبئة موارد المياه التقــليدية وغير التّقليدية و التّركيز على المناطق التي تسجّل عجزا في وفرة المياه مع إِعادة تأهيل و توسيع شبكات مياه الشّرب والصّرْف الصّحي و الحماية من الفيضانات والحفاظ على البيئة.

وأوضح نسيب بأن الجزائر باشرت في انجاز برنامج وَاسِع من الِاستِثْمارات، كلَّفت الخزِينة العمومِية مَا يقارِب 55 مليار دولار امريكي، والتي تتجسد في قدرات حشد المورد المائية السطْحية التي ارتفعت إِلى أَكثر من 8 مليار متر مكعب بفضل 80 سد (44 منذ سنة 2000) على المستوى الوطني و 85 في اَفاق 2021 لتصِل قدرات الحشد الى 9 ملايير م3، يضاف إليها انجاز 11 محطّة كبيرة لتحلية مياه البحر، بقدرة انتاج 2 مليون م3/ اليوم توفر حاليا 17 بِالمائة من الاِنتاج الوطني للماء الشروب.

و أكد ذات المتحدث بأن 98% من الساكنة موصولة حاليا بشبكات التزويد بالماء الشروب، بحصّة يومية للفرد تبلغ 180 لترا و توزيع يومي لفائدة 80 بالمائة، مشيرا إلى أن 91% هي نسبة ربط الساكنة بشبكات الصّرف الصّحي حيث يصل طول شبكة الصرف الصحي الوطنية الى 47000 كم و يتم حاليا استغلال 191 محطّةْ تطهير بقدرة معالجة المياه المستعملة تفوق 900 مليون متر مكعب فِي السنة و من المنتظر أن تصل في 2021 إلى 1.2 مليار متر مكعب.

هذا وأكد وزير الموارد المخطط الوطني للماء اخد بعين الاعتبار كذلك زيادة على النمو الديموغرافي التّوسع العمراني حيث تكون نسبة التمدن (urbanisation) تفوق 87% في افاق 2030 و تعداد السكان في حدود تفوق 50 مليون نسمة، سيحتاجون 12.9 مليار م3، من المياه، 4 مليارات منها صالحة للشرب فيما تصل القدرات الحالية إلى 3.3 مليار