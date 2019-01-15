كوريا الجنوبية تطشب عبارة «كوريا الشمالية هي العدو»

شطبت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية عبارة “كوريا الشمالية هي عدو الدولة” بصورة رسمية من تقريرها السنوي، الذي يصدر للترويج لسياستها إلى الخارج بحسب مانقلته وكالة الأنباء الرسمية (يونهاب).

وقالت الوكالة ان وزارة الدفاع حذفت من التقرير أيضا عبارات مثل الهجوم الانتقامي الجماعي، مشيرة إلى أنها أصدرت التقرير السنوي 2018، الذي يحتوي على هذه التعديلات.

وجاء في التقرير، أن “الجيش الكوري الشمالي عدو للدولة”، دون ذكر “السلطات الكورية الشمالية عدو لنا” كما في اصداراته السابقة.

وشرح التقرير خلفية تعديل العبارات عن كوريا الشمالية قائلا “بفضل النجاح في عقد لقاءات القمة لثلاث مرات بين الكوريتين عام 2018 وأول لقاء قمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، أتاح ذلك أجواء من الأمن الجديد الهادف للنزع النووي في شبه الجزيرة الكورية واستقرار السلام”.