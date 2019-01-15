100 ألف طن من الأسماك المنتجة بالصحراء لكسر الأسعار

كشف المدير العام للصيد البحري وتربية المائيات بوزارة الفلاحة، حموش طه، الثلاثاء، أن الإنتاج الوطني من الثروة السمكية من البحر يقدر سنويا من 110 الى 120 ألف طن، “وهو لا يغطي الحاجيات، الاستهلاكية”، الأمر الذي يستوجب حسبه تشجيع الاستثمار في مجال تربية المائيات في المياه العذبة.

حيث تم حسبه تمويل 65 مشروعا في هذا المجال، لإنتاج أزيد من 35 الف طن من هذه الأسماك، خاصة بالمناطق الداخلية وحتى الصحراوية، “وهذا ما من شأنه تحقيق الاكتفاء الذاتي وخفض أسعار مختلف أنواع الأسماك إلى أقل من 1000 دينار”. حموش خلال افتتاح الملتقى الوطني، حول الاستثمار في مجال المائيات والمياه العذبة الذي احتضنته جامعة 8 ماي 1945 بقالمة، قال إن قطاعه وضع مخططا محكما للتسيير العقلاني في مجال الصيد البحري، وضمان ديمومته للأجيال القادمة من خلال تطوير تربية المائيات كخيار استراتيجي، لتغطية العجز في السوق الوطنية من الأسماك بالعمل على إنتاج 100 ألف طن إضافية.

من جهته، مندوب رؤساء المؤسسات محمد عبيدي بقالمة، ثمن هذه المبادرة ودعا المستثمرين على مستوى الولاية بولوج عالم تربية المائيات، باستغلال المسطحات المائية التي تتوفر عليها الولاية للاستثمار في هذا المجال غير المكلف والمربح.