الطارف.. حملة لغرس 1500 نبتة تين عبر المدارس

انطلقت اليوم الثلاثاء حملة لغرس ما لا يقل عن 1500 شجيرة من مختلف أنواع نبتة التين و ذلك بالمدرسة الابتدائية عويني صالح بحي 800 مسكن ببلدية الشط في الطارف، و التي ستستهدف مؤسسات تربوية عبر الولاية.

حملة غرس نبات التين التي بادر إليها الولاية تستهدف مجموع المدارس الابتدائية عبر 24 بلدية حدودية معروفة بتنوع قدراتها الغابية المقدرة ب 165 ألف هكتار منها 74 ألف هكتار من الأشجار الغابية.

وتم إطلاق عمليات مماثلة عبر المدارس الابتدائية لبلديتي زريزر و البسباس، كما تهدف هذه الحملة الطموحة التي ستستمر إلى غاية 2 فيفري القادم بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمناطق الرطبة.

لترسيخ الثقافة البيئية وسط الأجيال الصاعدة وكذا أهمية الحفاظ على إمكانات الغابات لضمان توازن النظام الإيكولوجي لهذه المنطقة وضمان استمرارية هذه الثروة.