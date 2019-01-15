بالفيديو: شبيهة بحالة عياش.. محاولات انقاذ طفل سقط في بئر باسبانيا

حالة شبيهة بقضية عياش، هذه المرة تتعلق بطفل يدعى يولين يبلغ من العمر سنتين، وتقع تفاصيلها في اسبانيا.

ولم تتمكن فرق الإنقاذ من النزول داخل الحفرة التي لا يزيد قطرها على 25 سنتيمترا، في حين يصل عمقها إلى مئة متر بحسب موقع الجزيرة.

وأنزل رجال الإطفاء آلة تصوير مثبتة في رجل آلي وسط الحفرة، حيث قال فريق الإنقاذ إن تجهيزاته تعطلت بعيد ذلك العمق.

وتعقدت أعمال البحث عن الطفل بعد حدوث انهيار طيني داخل الحفرة. وتخطط فرق الإغاثة لحفر حفرة أخرى قرب تلك التي وقع فيها الطفل.

وكان الطفل ابتعد عن والديه الأحد الماضي عندما كان يلعب في منطقة جبلية قرب مدينة توتالان شمالي مالقا.