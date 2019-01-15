ضجة في المغرب بسبب حفل يحييه المغني اليهودي أنريكو ماسياس فيفري القادم

ضجة كبيرة اثارتها دعوة وجهت للمغني الفرنسي اليهودي انريكو ماسياس لإحياء حفل في المغرب منتصف شهر فيفري الداخل .

ودعا مثقفون وأكاديميون مغاربة لمقاطعة حفل ينتظر أن يحييه إنريكو ماسياس، بسبب دعمه للجيش الإسرائيلي في اعتداءاته في حق الشعب الفلسطيني.

وأصدر مثقفون وفنانون مغــــاربة نداء لمقاطـــعة حفلة ماسياس المرتقبة منتصف شهر فبراير المقـــبل، معتـــبرين أن هذا المغني الذي يقدم نفسه كمدافع عن السلام، هو في الحقيقة مدافع عن الاحتلال الإسرائيلي.

ويقول المثقفون والأكاديميون الذين أطلقوا مبادرة «الحملة المغربية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل» خلال العام الماضي.

وذلك على خلفية مشاركة مخرجين مغاربة بأفلامهم في أحد المهرجانات السينمائية في إسرائيل إن ماسياس ينخرط في جمعية تسمى «ميكدال».

وتعنى بالدفاع عن الجنود المنتمين لوحدة متخصصة في مراقبة الحدود، ومعروفة بجرائم الحرب والوحشية تجاه المدنيين.

مشددين على أن صعود ماسياس على خشبة «ميغاراما» في 14 فبراير المقبل «عار» ومسبة في حق الجمهور البيضاوي.

وذلك في وقت قال المرصد المغربي لمناهضة التطبيع إنه رصد تحركات حثيثة لترتيب وفد مغربي إلى الكيان الصهيوني يضم إعلاميين .