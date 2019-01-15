الجزائر تبرم اتفاقية مع ألمانيا و تركيا لإنتاج أدوية لعلاج إرتفاع ضغط الدم والسكري

أبرمت الجزائر اتفاقية بالشركة مع تركيا وألمانيا لإنتاج أدوية لعلاج إرتفاع ضغط الدم والسكري، حيث بلغت قيمة الصفقة 20 مليون أورو، وسيتم إنتاج الأدوية خلال السداسي الأولى من 2019، ليكون متاحا للجميع سنة 2023.

وأوضحت مصادر أن شركة الأدوية الجزائرية التركية عبدى إبراهيم ريديدي فارما AIRP قد أبرمت اتفاقية بقيمة 20 مليون يورو، مع شريك الألماني المقابل Boehringer Ingelheim لإنتاج الأدوية لعلاج ارتفاع ضغط الدم والسكري.

وفقا للاتفاقية ، سيتم إنتاج الأدوية Micardi.plus ، ضد ارتفاع ضغط الدم، و Jardiance ضد مرض السكري من النوع 2 محليًا، وسيتم إنتاج العقارين عن طريق وحدة إنتاج AIRP في مدينة سيدي عبد الله الجديدة في المنطقة الغربية بالعاصمة.

وأفاد بشير باتل ، المدير العام لشركة Boehringer Ingelheim ، إن إنتاج أدوية لعلاج مرض السكري يبدأ في الربع الثاني من عام 2019 ، ليكون متاحًا في النصف الثاني من عام 2023، مضيفا أن إنتاج أدوية ارتفاع ضغط الدم سيبدأ في أبريل 2021 وسيكون متاحًا في السوق الجزائرية في الربع الثاني من عام 2021.

من جانبه ، قال محمد الأمين بستيلية ، ممثل شركة AIRP ، إن استثمار 20 مليون يورو في هذا المشروع يشمل المعدات ونقل التكنولوجيا والتدريب.

والجدير بالذكر أن الصيدليات الجزائرية قد شهدت نقص كبير في الأدوية خاصة المتعلقة بالأمراض المزمنة منها دواء علاج ارتفاع ضغط الدم، والتي وصلت إلى 150 دواء مفقود في السوق، وهي الأزمة التي أثرت على المرضى وخاصة الذين يعانون أمراضا مزمنة وحتى الصيادلة الذين باتوا مهددين بالإفلاس، حيث رفعت نقابة الصيادلة الخواص نداء مستعجلا لوزير الصحة لإنقاذ المرضى، والصيادلة، إذ بات الإفلاس يهدد حوالي 5 آلاف صيدلي بسبب ندرة مخزون الدواء، كما اشتكى المرضى منذ أشهر عدة من نقص حاد في الأدوية بالمستشفيات وحتى الصيدليات، وجاء ت هذه الصفقة لتنهي أزمة الندرة التي يتخبط فيها المرضى لإنتاج أدوية لعلاج إرتفاع ضغط الدم والسكري، وسيتم إنتاج الأدوية خلال السداسي الأولى من 2019، ليكون متاحا للجميع سنة 2023.