على طريقة مسلسل "La casa de papel" .. الشرطة الإسبانية تلقي القبض على عصابة شكلها جزائريون

ألقت الشرطة الإسبانية على 5 جزائريين يشكلون نواة عصابة تسمى"Les Mossos d'Esquadra" لسرقة الأموال عن طريق الإرهاب والعنف في إقليم كاتلونيا جندت خلالها مئات العناصر .

و ألقي القبض على ما لا يقل عن أربعة عشر شخصا ، بما في ذلك خمسة جزائريين ، بعد عملية كبيرة إستخدمت خلالها وحدات النخبة من الشرطة الكاتالونية. ووفقاً لصحيفة "لا فانجوارديا" ، وهي صحيفة محلية ، فقد شكل الجزائريين المقبوض عليهم النواة الصلبة للعصابة .

ووفقاً لوسائل الإعلام الإسبانية، فإن المشتبه بهم الخمسة معروفون بالسرقة ، بما في ذلك السلب عن طريق العنف ، ولكن أيضاً بسبب الاتجار بالمخدرات وشارك ما لا يقل عن 100 ضابط في العملية التي اطلق عليها المحققون 'عملية الإسكندرية".