استرجاع الأملاك العمومية غير المستغلة وتحويلها لفائدة الشباب

أمر وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، بإعادة فتح المرافق العامة المغلقة بالعاصمة، واسترجاع أملاك الجماعات المحلية غير المستغلة.

وطالب بدوي، خلال إحياء اليوم الوطني للبلدية في العاصمة، اليوم، المنتخبين المحليين بالإشراف على المهمة وتنفيذ تعليماته، واستغلال المرافق المسترجعة لفائدة الشباب.

وشدد الوزير على ضرورة، إنشاء فضاءات جديدة للترفيه على مستوى العاصمة، لا سيما وأن خليج الجزائر يضم قرابة 2،5 مليون نسمة، داعيا إلى تقوية الشراكة بين المستثمرين العموميين والخواص لتوسيع مشروع تهيئة خليج الجزائر الذي رصد له مبلغ مالي يقدر بـ 100 مليار دج وذلك بالتنسيق مع القطاعات الوزارية الأخرى.

جدير بالذكر، ان وزير الداخلية أشرف خلال هذه الزيارة على افتتاح حديقة براغ بعد أشغال التهيئة وكذا معهد الموسيقى لولاية الجزائر “عمر الزاهي” بعد اعادة ترميمه.