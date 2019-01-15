حطاب: أحمد أحمد " لازم يشلل فمو" قبل أن يتحدث عن الجزائر

رد وزير الشباب والرياضة محمد حطاب على رئيس اتحاد كرة القدم الأفريقي أحمد أحمد، بعد تهجمه على الصحفي الجزائر خلال حفل الإعلان عن هوية البلد الذي ينضم نهائيات كأس أمم أفريقيا 2019.

وبنرة حادة قال الوزير الجزائري، في تصريحات صحفية أمس الاثنين، بأن أي شخص تسول له نفسه للحديث عن الجزائر، أن يضع ألف حساب، وعلق في هذا الشأن "من يتكلم عن الجزائر لازم يشلل فمو، كنت أتمنى أن يقدم اعتذارات لأن الصحفي طرح عليه سؤال منطقيا، لكن للأسف ردة فعل ذلك الشخص لا تشرفه".

وأضاف محمد حطاب قائلا " هذا درس لنا لكي نتعاون فيما بيننا ونرفع تحديا كبيرا حتى ندخل المعركة الرياضية بنزاهة وامتياز لأن تلك البطولة هي بمثابة عرس إفريقي، والجزائر لديها مكانتها ووزنها وقدمت الكثير للكرة الأفريقية وفي جميع القطاعات، وعليه فإن كل من يتكلم على الجزائر والجزائريين لابد أن يعمل ألف حساب".

وبخصوص عدم ترشح الجزائر لتنظيم كأس أمم أفريقيا 2019، أوضح حطاب قائلا "الآن فهمتم موقفنا من عدم الترشح، بعدما أكدنا بأن كل شيء يأتي في وقته، وأن لا نتخذ قرارات ارتجالية لأننا نعيش في عالم الكواليس كما تلقينا معلومات وأصداء من أصدقائنا، وعليه فإن الزمن منحنا الحق".