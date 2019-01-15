بوتفليقة يوقع على مراسيم رئاسية

وقع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على خمسة مراسيم رئاسية تتضمن التصديق على اتفاقات تعاون و مذكرات تفاهم أبرمتها الجزائر مع عدد من الدول, و ذلك طبقا للمادة 91-9 من الدستور,حسب ما أفادت به رئاسة الجمهورية اليوم الثلاثاء في بيان لها.

و يتعلق بـ"اتفاق تعديل وتمديد اتفاق التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية الموقع بالجزائر بتاريخ 23 أفريل سنة 2018".

و يتعلق المرسوم الثاني بالتصديق على "الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية الصين الشعبية حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية ولمهمة الموقع ببيجين بتاريخ 11 جويلية 2018".

أما المرسوم الثالث فيخص "مذكرة التفاهم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية في مجالات حماية المستهلك وقمع الغش ومراقبة السلع والخدمات الموقعة بالجزائر بتاريخ 17 جانفي سنة 2018"، في حين يتصل المرسوم الرابع بالتصديق على "اتفاق التعاون في مجال الرياضة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بلغاريا، الموقع بالجزائر بتاريخ 28 فبراير سنة 2014".

و يتعلق المرسوم الخامس الموقع من طرف رئيس الجمهورية بـ"الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بيلاروس المتضمن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني الموقع بمنسك بتاريخ 20 فيفري سنة 2018"، يضيف المصدر ذاته.