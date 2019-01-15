مهدي ليريس يدخل حسابات بلماضي

أفادت مصادر إعلامية، اليوم الثلاثاء، أن جمال بلماضي مدرب المنتخب الوطني، يسعى لضم مهدي ليريس مهاجم كييفو فيرونا الإيطالي.

ونقلا عن موقع "ستار أفريكا" أن مهدي ليريس مهاجم كييفو فيرونا الإيطالي يتواجد على رادار جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر الساعي لضم مواهب جديدة من أصحاب الجنسية المزدوجة، حسب ما كشفت عنه مصادر مطلعة.

وكان ليريس تألق في الفترة الأخيرة في "السيري أ"، وهو ما جعله ينال إشادة العديد من الملاحظين والمتابعين في إيطاليا.

وشارك هذا الأخير في 10 مباريات مع ناديه خلال الموسم الحالي، بوقت لعب في حدود 589 دقيقة، سجل خلالها هدفا واحدا وصنع هدفا واحدا أيضا.

ليريس المولود من أب إسباني فرنسي وأم جزائرية بإمكانه اللعب مع منتخبات البلدان الثلاثة، ولو أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم كان أول من قام باتصالات مع اللاعب الشاب الموهوب من أجل إقناعه باللعب لصالح "الخضر".

ونشط المهاجم الشاب خلال الموسم الفارط في نطاق الإعارة مع رديف نادي يوفنتوس الإيطالي، الذي لم يفعّل، في نهاية المطاف، بند الشراء المتواجد في عقده.

وسبق لهذا الأخير أن حمل قميص رديف "البيانكونيري" في 37 مباراة أسهم خلالها في 16 هدفا ما بين صناعة وتسجيل.