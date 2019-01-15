لن أترشح لعهدة ثالثة

أمر الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز الثلاثاء، بوقف المبادرات الداعية إلى تعديل الدستور من أجل فتح الباب أمام ترشحه لولاية رئاسية ثالثة.

وجاء في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية نقلته وكالة الأنباء الرسمية، أن ولد عبد العزيز “يتقدم بجزيل الشكر لكل الذين عبروا، أو ينوون التعبير، عن تمسكهم بشخصه وبالنهج الذي أرساه”، مشيراً إلى أنه “على يقين من أن حراكهم هذا إنما صدر عن حسن نية، وقصد صادق في أن يستمر البلد في تقدم ونمو مطردين، في ظل الأمن والاستقرار”.

وجدد ولد عبد العزيز ما قال إنه “موقفه الثابت، الذي صرح به في مناسبات عديدة، والمتمثل في تصميمه على احترام دستور البلاد، وعدم قبوله أي تعديل دستوري يمس المواد 26 و28 و99 من الدستور”.

وخلص الرئيس الموريتاني إلى “الدعوة لوقف كل المبادرات المتعلقة بمراجعة المواد الدستورية الآنفة الذكر”، وفق نص البيان.

ويأتي البيان بعد ضجة أثارتها مبادرة لعدد من نواب الأغلبية الحاكمة، شرعت قبل أيام في جمع توقيعات النواب بهدف التقدم بعريضة تطالب بتعديل الدستور، حتى يتسنى لولد عبد العزيز، الترشح لولاية رئاسية ثالثة.

وتنتهي الولاية الرئاسية الثانية لولد عبد العزيز، منتصف 2019، وينص الدستور على ولايتين رئاسيتين فقط.

وولد عبد العزيز (62 عاماً) ثامن رئيس لموريتانيا منذ الاستقلال وسادس رئيس عسكري منذ إطاحته في انقلاب عسكري في أوت 2008 بأول رئيس منتخب هو سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله بعدما قام الأخير بإصدار قرار رئاسي بخلعه من رئاسة الحرس الرئاسي.

وانتخب ولد عبد العزيز رئيساً لموريتانيا في أوت 2009 بعد انتخابات رئاسية أشرفت عليها المعارضة وقد فاز بها من الجولة الأولى.